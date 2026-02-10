Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, donde el ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre el Athletic Club y la Real Sociedad. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Una semifinal con aroma a clásico histórico. Este jueves 12 de febrero, Atlético de Madrid y Barcelona abrirán la serie de semifinales de la Copa del Rey 2025/2026 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid). El duelo llega envuelto en expectativas altas: uno con necesidades de reafirmarse, el otro con la aspiración de confirmar su excelso momento competitivo.

Un choque que revive viejas batallas. El historial entre ambos conjuntos en la Copa del Rey inclina ligeramente la balanza hacia los culés: Barcelona nunca ha perdido contra el Atlético en este torneo y ha ganado seis de los ocho enfrentamientos previos, con solo dos empates registrados.

El equipo de Hansi Flick aterriza en la capital con una racha notable de resultados positivos: seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, un promedio ofensivo notable y solidez defensiva, cifras que lo sitúan como uno de los principales aspirantes al título copero.

Raphinha se podría perder el partido frente al Atlético de Madrid. (Foto: Michal Cizek / AFP)

Uno de los temas más comentados en Barcelona es la posible participación de Raphinha, atacante brasileño que ha trabajado al margen del grupo por una lesión muscular y permanece en duda hasta último momento. Su presencia —o ausencia— condicionará la creatividad ofensiva del Barça.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Pablo Simeone, afronta este duelo con necesidades de recuperar confianza tras resultados irregulares en liga y algunas críticas por su rendimiento como local. El Metropolitano se perfila como un fortín llenísimo —con muy pocas entradas disponibles— para que el equipo colchonero imponga su carácter.

Más allá de la racha, los rojiblancos han mostrado un 73% de victorias en casa en sus últimos 30 partidos, aunque han encajado derrotas recientemente que han despertado dudas. Simeone sabe que el primer golpe de la serie será clave para llegar al Camp Nou con ventaja en la vuelta.

Antecedentes recientes que obligan a mantener la guardia alta. En el cruce de liga más reciente (diciembre de 2025), Barcelona derrotó con autoridad al Atlético de Madrid por 3-1 con destacadas actuaciones colectivas. Ese dominio reciente confirma el favoritismo catalán, aunque el Atlético ha demostrado ser peligroso en transiciones y jugadas a balón parado.

Julián Álvarez no está pasando por su mejor momento, pero buscará reivindicarse ante el Barcelona. (Foto: Getty Images)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid estará a cargo de diversos canales dependiendo del país, ya que DSports (DIRECTV y DGO) ya no cuenta con los derechos: en Perú se verá por América TV y Movistar Deportes, en Colombia por Win Sports, en Ecuador por El Canal del Fútbol (ECDF), en Argentina por Flow, en Venezuela por Venevisión, en Estados Unidos por ESPN y en España por Movistar LaLiga. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Perú?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en Perú por la señal abierta de América TV (Canal 4), además de la opción en señal cerrada por Movistar Deportes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Argentina?

Si bien ningún canal de señal abierta tiene los derechos del Barcelona vs. Atlético de Madrid en Argentina, este partido se podrá ver por el servicio de paga de Flow.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Colombia?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en Colombia por la señal de Win Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Ecuador?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en Ecuador por la señal de El Canal del Fútbol (ECDF).

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en Estados Unidos por la señal cerrada de ESPN.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en Venezuela?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en Venezuela por la señal de Venevisión.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en España?

Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en España por la señales de Movistar LaLiga y RTVE La 1.

