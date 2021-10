Barcelona vs. Atlético de Madrid se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 2 de octubre por la fecha 8 de LaLiga Santander 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Wanda Metropolitano de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV, SKY Sports y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Atlético de Madrid.

Barcelona viene de una buena victoria en LaLiga Santander (3-0) ante Levante en casa. Sin embargo, la derrota ante el Benfica (3-0) en la Champions League ha vuelto a instalar la crisis en Camp Nou y ha puesto a Ronald Koeman al borde de la destitución. Un resultado negativo en la casa del Atlético de Madrid sentenciaría al entrenador neerlandés antes de la llegada del parón por fecha FIFA.

Barcelona vs. Atlético: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 14:00 DIRECTV Sports Colombia 14:00 DIRECTV Sports Ecuador 14:00 DIRECTV Sports Argentina 16:00 DIRECTV Sports Chile 16:00 DIRECTV Sports Uruguay 16:00 DIRECTV Sports México 14:00 SKY Sports España 21:00 Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar

En LaLiga, Barcelona viene de vencer por 3-0 a Levante. (Foto: AP)

En la previa del partido, Ronald Koeman afirmó estar “harto de tener que defenderme a mí mismo” en una rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Atlético de Madrid, en la que se mostró relajado y sonriente.

“Buenos días, mis amigos de la prensa. ¡Qué bueno es veros!”, se presentó de manera irónica Koeman en su comparecencia, tras haber sido blanco de innumerables críticas después de la derrota 3-0 contra el Benfica en Champions.

“A mí no me han dicho nada (desde el club). El presidente ha estado aquí, pero no lo he visto, estábamos preparando el partido de mañana, luego entrenamiento, entonces no le he visto. Sigo igual, pero tengo orejas y ojos, se filtran muchas cosas”, dijo Koeman.

El técnico holandés rechazó responder a una pregunta sobre su relación con el presidente Joan Laporta. “Me quedo todavía”, dijo.

“Yo no soy el más importante. El resultado positivo es más importante que una persona. Todo el mundo sabe que estoy aquí por amor al club, he venido en una situación muy complicada”, recordó Koeman.

“Estoy harto de tener que defenderme a mí mismo. No tiene sentido (...) No es para hoy, pero un día, me gustaría hablar bien de todo lo que pienso de todo esto”, añadió el entrenador holandés.





