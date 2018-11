El ‘Cholo’ Simeone quiere mandar en el Wanda Metropolitano para ser el nuevo líder de LaLiga. Con bajas como la de Diego Godín y José Giménez, el técnico argentino le ha puesto cirugía a su defensa y aun así ha logrado formar una alineación titular de calidad para el Barcelona vs. Atlético de Madrid. Todo se encuentra listo para él y sus jugadores para jugar en Cataluña.



¿Hay algunas sorpresas? No mucho, aunque Lucas Hernández, ya asentado en la banda izquierda, pasa a acompañar a Savic, así como el ‘Cholo’ planea una línea de tres volantes con marca, distribución y ataque, como lo son Saúl, Koke y Rodrigo.



Para el ataque, el tridente de siempre: Thomas Lemar, Antoine Griezmann y Diego Costa, quien se encuentra apagado en las últimas. El ‘Aleti’ prepara el salto, no será fácil.