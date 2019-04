¡Atención, 'Colchoneros'! Dembélé apresura retorno para el partidazo en el Camp Nou por LaLiga

El extremo francés del Barcelona , Ousmane Dembelé , hizo este jueves parte del entrenamiento con el resto del equipo, con lo que encara la fase final de su recuperación de la rotura muscular que sufrió en marzo.

"Dembelé y (Jasper) Cillessen (también lesionado) hicieron parte del trabajo con el grupo", informó el club azulgrana.



El jugador francés sufrió una "rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo" el pasado 13 de marzo en el partido de Champions League contra el Lyon.



"No tengo una certeza absoluta de cuando podré contar con él, no sé si será el sábado (contra el Atlético en Liga), en Manchester o después, pero estamos en el plazo", afirmó el lunes pasado el técnico azulgrana Ernesto Valverde, preguntado por cuándo podría contar con el francés.



Según la prensa española, Dembelé no estará el sábado en el crucial encuentro de Liga contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, pero podría tener minutos el miércoles en Manchester en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el United.



"Valverde probará este viernes cómo se encuentra pero lo más probable es que no entre en la lista contra el Atlético pensando en tenerlo recuperado del todo para el duelo de Champions ante el United", afirma la edición en línea del diario Mundo Deportivo.



Para As, el francés "tiene opciones de entrar en la lista para el choque de Old Trafford".

