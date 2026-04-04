Desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, vs. jugaron por LaLiga 2025-26, en el duelo válido por la trigésima jornada. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde ESPN, además del acceso de pago en Disney Plus. Si estás en España pudiste mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 4 de abril desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Busca aumentar su ventaja en la tabla, Barcelona ante Atlético de Madrid. (Video: Barcelona)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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