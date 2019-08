Messi se rinde a sus pies: el doblete de Antoine Griezmann con el Barcelona [VIDEO]

Ya parece al jugador del Atlético de Madrid. Un espacio y no perdona. A los 49 minutos del Barcelona vs. Real Betis , Antoine Griezmann marcó su doblete con camiseta culé. Sus primeras dos anotaciones en LaLiga que hicieron estallar el Camp Nou. Miles de aficionados aplaudieron los goles del delantero francés y se olvidaron de su pasado al mando del ‘Cholo’ Simeone.



Griezmann paró la pelota y definió de zurda a una esquina del arco del portero bético. Dani Martín hizo todo lo que pudo, pero no pudo con la definición del galo. Lionel Messi celebró el segundo tanto, al igual que el primero. La relación de los dos funciona, pese a que Leo se encuentra fuera del campo. Un espectáculo del francés.



Antoine Griezmann, fichaje estelar del Barcelona esta pretemporada, debe participar mucho más en el juego contra el Betis luego de su discreto debut en Bilbao la semana pasada (derrota 1-0), opinó el pasado sábado su entrenador, Ernesto Valverde. Y vaya que lo hizo al anotar un tanto.



"Está cada día integrándose mejor. Lo que queremos es que participe mucho en el juego", declaró el técnico en rueda de prensa un día antes de recibir al Betis por el campeonato español. "Sabemos que si entra en juego, si participa, si toca balones, puede ser decisivo", añadió. Griezmann ya dejó su sello.



Así fue el doblete de Griezmann en el Barcelona-Betis. (Video: YouTube)

