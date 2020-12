El FC Barcelona atraviesa por un delicado momento económico. Los números están en rojo en el club azulgrana y como no si la crisis no fuese suficiente, el Camp Nou ha sufrido daños en su estructura que ha obligado a gastar el dinero que por estos días no sobra en Les Corts.

Según el presidente de la Junta Gestora del Barcelona, Carles Tusquets, en el club azulgrana han tenido que hacer un gasto de emergencia para reparar el techo del estadio azulgrana que empezó a caerse en los últimos días. Semejante imprevisto debía ser solucionado antes de las elecciones de enero.

“Hay una parte de la estructura del Camp Nou que se está cayendo. En alguna puerta de entrada al estadio han caído trozos del techo por lo que se ha tenido que habilitar una partida económica de urgencia para solventar este problema”, dijo Tusquets en ‘RAC 1′.

El Camp Nou completamente vacío. (Foto: AFP)

Barcelona, de mal en peor

Por otro lado, Tusquets informó de que el pago que debía hacerse a la plantilla del primer equipo el próximo enero “se ha pospuesto y esto permitirá ahorrarnos a corto plazo 170 millones de euros”.

En este sentido, dijo que la nueva junta directiva “puede revertir el acuerdo con los jugadores, pero que sería “una inconsciencia hacerlo”. Además recalcó: “En enero no se pueden pagar las nóminas. Esto es una situación de insolvencia y de ir a los juzgados”.

Tusquets sentenció que la situación económica del club es “pésima pero con esperanza” y admitió: “Cuando podamos abrir el estadio, las tiendas y el museo aportarán 220 millones de euros sin hacer nada. Más otros ingresos colaterales serán 320 millones.





