Continúan los problemas en Catalunya. Las arcas del Barcelona han sido duramente goleadas por la pandemia del COVID-19, más allá que ya vivían momentos críticos por los manejos desproporcionados. Por esta razón, el club y el plantel profesional llegaron a una serie de acuerdos para negociar el pago de sus salarios.

Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora del cuadro catalán, dio a conocer cuál será la primera medida que tomarán para el primer mes del próximo año, tal y como se acordó con los abogados de los jugadores.

“Los jugadores no cobrarán la mensualidad de enero. Los jugadores tienen dos pagos en enero y julio y este enero no cobrarán la paga. Se ha aplazado de la misma manera que también se han aplazado otros tipos de emolumentos previstos como los bonus por ganar títulos”, sostuvo en diálogo con RAC1.

“La situación económica del club es preocupante, pésima pero con esperanza. Cuando se vuelva a abrir el estadio todo cambiará. Serán 220 millones sin hacer nada, más otros tantos que hay que sumar de temas colaterales”, acotó.

Asimismo, Tusquets dejó claro que es muy poco probable que se realicen fichajes para el próximo mercado de enero. Esto estará condicionado a si se logra realizar una transferencia, la cual signifique un ingreso importante.

“Hemos hablado con todos los representantes de los jugadores, con los de Messi también. No hablo de fichajes ni de continuidad. He tenido varias reuniones con Koeman y Planes para explicar la situación económica. Me dijo que dispusiera de su sueldo. Si se puede vender se podrá hacer fichajes”, finalizó.





