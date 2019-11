Barcelona afronta una nueva fecha en la que necesita calmar a su afición, y sumar con urgencia tres puntos, este sábado 9 de noviembre cuando enfrente, desde las 15:00 horas en Perú (21:00 horas en España), a Celta de Vigo, en partido válido por la jornada 13 de LaLiga Santander.

Barcelona vs. Celta de Vigo contará con la transmisión para todo Latinoamérica por parte de ESPN, pero si estás en España el duelo se podrá seguir vía Movistar LaLiga, Mitele Plus y Movistar+. Además, puedes verlo a través de tu tablet o móvil por ESPN Play.

Recuerda que Depor transmitirá el minuto a minuto del partido entre Barcelona y Celta de Vigo, a través de su página web. Asimismo, te brindará toda la información de LaLiga Santander con tablas de posiciones, goles, videos, estadísticas, y más detalles para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Barcelona afronta un nuevo examen en busca de continuar siendo líder de LaLiga Santander, ante un Celta de Vigo que llegará al Camp Nou tras haber destituido a su técnico y con uno nuevo, el exbarcelonista Óscar García Junyent, cuya apuesta es exponer su metodología ‘cruyffista’.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde tiene un objetivo: conseguir como sea la victoria para evitar que Real Madrid le quite el primer lugar y, sobre todo, que el ambiente en la hinchada se calme en el equipo, después del amargo empate en casa contra el Slavia Paraga (0-0) por Champions League y la derrota la fecha pasada ante Levante (3-1) en LaLiga Santander.

Luis Suárez será baja nuevamente por lesión. Y se especula que tras la última actuación de Ousmane Dembélé, quien no convenció a Ernesto Valverde, el tridente ante Celta de Vigo sea conformado por Antoine Greizmann, Lionel Messi y el joven Ansu Fati.

Mientras que tienda de Celta, el equipo que dirigía Escribá, no tenía gol -seis tantos en doce partidos- y caía en errores infantiles y graves en defensa. Estos los problemas deberá resolver el técnico catalán Óscar García Junyent, que en su presentación fue claro: quiere un equipo que sea protagonista con el balón.

Su convencimiento en practicar un fútbol ofensivo es innegociable. La duda en este nuevo inicio en Celta de Vigo está en si apostará por el clásico 4-3-3 de la “escuela blaugrana” o variará de sistema por la falta de extremos en la plantilla. Tiene dos alternativas: jugar con un delantero solo y tres jugadores por detrás o mantener el 4-4-2 que venía utilizando Escribá.

Óscar García no revolucionará el once, pero sí medita retocar algunas piezas. Juncá tiene opciones de entrar en el lateral izquierdo, y el internacional turco Okay Yokuslu de recuperar la titularidad en el centro del campo. Si Aspas actúa en la línea de tres volantes, el uruguayo Toro Fernández se mantendría en ataque.

Barcelona - Celta de Vigo, alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Juncá; Okay, Lobotka; Brais Méndez, Aspas, Denis Suárez; Gabriel Fernández.

Barcelona vs. Celta de Vigo: canales de TV en el mundo

País Canales de TV Perú DIRECTV Sports y DIRECTV Play México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT Argentina DIRECTV Sports, DIRECTV Play Colombia DIRECTV Sports y DIRECTV Play Chile DIRECTV Sports y DIRECTV Play Ecuador DIRECTV Sports, DIRECTV Play España Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar+ Uruguay DIRECTV Sports, DIRECTV Play Venezuela DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Barcelona y Celta de Vigo: horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas

España: 21:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Conoce dónde queda el Estadio Camp Nou de Barcelona

