Ernesto Valverde no la pasa nada bien en Barcelona. Las criticas son constantes sobre el entrenador. El equipo no muestra su mejor versión futbolística y el empate ante el Slavia Praga por Champions League, terminó por colocarlo como el gran señalado del mal momento que viven. Su salida para muchos es cuestión de días, aunque esto no sucedería.

Según informa Mundo Deportivo, Valverde se ha reunido con Josep María Bartomeu y este le ha transmitido confianza. “Tranquilo, Ernesto”. El técnico seguirá siendo el entrenador del equipo y su seguridad se vio reflejada en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el Celta de Vigo por LaLiga.

Ambas partes están dispuestas a compartir el destino esta temporada. La opción de prolongar su contrato hasta el 2021 sigue latente. Para el presidente, la mejoría solo es cuestión de tiempo.

“El otro día estuvimos comiendo con él (el presidente Josep Maria Bartomeu), en ese sentido, el club siempre me ha apoyado, me siento respetado y no tengo ningún problema con eso”, explicó Valverde.

“Lo que tenemos necesidad es de una victoria, venimos de perder un partido con el levante en 6 minutos, necesitamos una victoria y necesitamos retomar esa senda de sumar tres puntos porque sabemos lo que significa perder en este equipo”, dijo Valverde.

¿Qué opina Valverde del cambio de horario del ‘Clásico’?

Preguntado sobre la posibilidad de que el clásico del miércoles 18 de diciembre contra el real Madrid se juegue al mediodía, Valverde dijo no tener información al respecto, pero comentó que no entendería que fuera así “ni estaría bien de cara a la gente”. “No está de más que, además de en otros países, nos vean aquí (en España)”.

