Los últimos tiempos no han sido los mejores para el Barcelona ni en lo deportivo ni en lo económico. El club viene de atravesar una crisis de resultados que no han hecho más que agravar su situación financiera. Por tal motivo, una de las alternativas que manejaba la directiva para el curso 2022-2023 era que los jugadores acepten una rebaja en sus salarios; sin embargo, ello no ha sido posible, según ha revelado Joan Laporta ante los socios del club y medios de prensa.

“Lo hemos intentado. Hemos hablado con algunos jugadores para negociar una rebaja y no se ha dado. Lo aceptamos con deportividad. Y hemos hecho salidas”, dijo el titular del club azulgrana visiblemente incómodo, para después agregar que “hemos tenido que avalar con 10 millones para poder inscribir a Koundé”.

Estas declaraciones han ocurrido, en las instalaciones de la entidad, durante la Asamblea Ordinaria 2022, donde también se ha dado a conocer el presupuesto previsto para esta temporada, así como un detallado cuadro de ingresos y egresos del equipo en el pasado reciente.

Quién también tomó protagonismo en esta conferencia fue Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona. El directivo ofreció detalles sobre cómo se han venido dando las cosas en la interna del club, con problemas y sanciones que han hecho que no sea posible tener un plantel más nutrido hasta antes de esta temporada.

“La situación era insostenible. No podíamos traspasar a los jugadores porque los otros clubs no le podían pagar esos salarios y a nosotros nos gravaban. Pero a día de hoy, el 75 por ciento de los jugadores que tenían salarios fuera de mercado y que bloqueaban la situación y el ‘Fair Play’ ya no están”, manifestó de manera enfática.

“El objetivo es que desparezcan. Había un bloqueo de LaLiga y el año pasado estábamos sujetos a la regla 1-4 del ‘Fair Play’ porque los salarios estaban fuera de mercado. El equilibrio salarial en el vestuario es imprescindible”, señaló para justificar todos los inconvenientes sufridos.





Golpe a LaLiga de Tebas

En determinado momento de la Asamblea, Joan Laporta se dio tiempo para dirigirse a Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España (LaLiga Santander): “Está bien que sea riguroso, pero me habría gustado que ese cuidado, que nunca está de más, se hubiese tenido antes, cuando se firmaron algunos contratos desmesurados que también estaban en LaLiga”, concluyó el directivo.





