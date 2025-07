Barcelona vs. Daegu FC se enfrentan este lunes 4 de agosto, en el ompromisos correspondiente a un nuevo amistoso de pretemporada del Tour Azulgrana. En esta nota conocerás todos los detalles del cruce a disputarse en el Daegu Stadium (Daegu, Corea del Sur), donde el equipo dirigido por Hansi Flick buscará un nuevo triunfo en el continente asiático. ¿A qué hora juega y en qué canales se transmitirá el encuentro? Te ofrecemos la información que necesitas.

El Barcelona llega a este duelo con buenas sensaciones tras cerrar su gira con dos triunfos: venció 3‑1 al Vissel Kobe en Japón el 27 de julio, con goles de Eric García, Roony Bardghji y Pedro Fernández, en un estreno prometedor pese a problemas de transmisión.

Más recientemente, el conjunto blaugrana goleó por 7‑3 al FC Seoul el 31 de julio, destacando una exhibición ofensiva en la que Lamine Yamal anotó dos tantos (estrenando el dorsal ’10′), mientras Ferran Torres también marcó un doblete; completaron la goleada Gavi, Andreas Christensen y Robert Lewandowski (doblete).

En cuanto al presente del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo ha plasmado un estilo definido: presión alta, defensa adelantada, ataque vertical y buen trabajo colectivo. Ha destacado el rendimiento de jóvenes como Bardghji y Dro, y ya ha empezado a integrar a nuevas piezas como Joan García y Kochen.

El Daegu FC, por su parte, es un equipo de la K League 1, fundado en 2002 y gestionado por el gobierno local de Daegu. Su mayor logro fue ganar la FA Cup de Corea en 2018 y participar en la Liga de Campeones de Asia 2019. En la temporada 2024 terminó en el penúltimo lugar, salvándose del descenso por poco.

Esta será la primera vez que Barça y Daegu FC se enfrenten oficialmente. El duelo es parte de la gira ‘Asia Tour 2025’ como tercer y último amistoso tras los encuentros en Japón y Seúl. El partido será también una buena prueba para ambos equipos: los culés buscarán mantener su alta efectividad ofensiva y probar rotaciones ante el calor y cansancio acumulado; mientras, los locales intentarán redimirse de una temporada difícil mostrando mejoría en casa ante un rival de talla mundial.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Daegu FC?

El compromiso entre Barcelona vs. Daegu FC está programado para el lunes 4 de agosto desde las 6:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 a.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 a.m.; en México a las 5:00 a.m.; y en España a las 1:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Daegu FC?

El partido entre Barcelona vs. Daegu FC se disputará en el Daegu Stadium, con la transmisión exclusiva en el canal de YouTube del conjunto culé, al cual podrás acceder a través de este enlace: www.youtube.com/@FCBarcelona; además, también lo podrás ver si accedes al servicio de Barça One TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Daegu FC?

