Desde el estadio Olímpico Montjuic, Barcelona vs. Espanyol se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 3 de noviembre, desde las 10:15 a.m. (hora peruana y dos más en Argentina), por la jornada 12 de LaLiga. Los azulgranas quieren seguir siendo líderes en solitario, consolidando así el buen inicio de campaña. La transmisión de este partido será a través de la señal de DSPORTS para América Latina. Además, por streaming, este duelo será visto en DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

Barcelona se prepara para enfrentar a Espanyol. (Video: Barcelona)