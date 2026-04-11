vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 31 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 11 de abril desde las 11:30 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Barcelona vs. Espanyol se enfrentan por la fecha 31 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Espanyol se enfrentan por la fecha 31 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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