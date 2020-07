A pocas horas del partido entre Barcelona y Espanyol, por la fecha 35 de LaLiga Santander en Camp Nou, los hinchas del club azulgrana han quedado sorprendidos con la información de la prensa española que este miércoles apunta que el fichaje de Lautaro Martínez se ha complicado y en Les Corts ya piensan en un plan ‘B'.

Según el diario español ‘Don Balón', el Barcelona no tendrá nada fácil negociar con el Inter de Milán y mucho menos pagar los más de 100 millones de euros que pide el club italiano. Es por esa razón que los catalanes han puesto en su mira a Mikel Oyarzabal.

El atacante de la Real Sociedad es uno de los mejores jugadores de LaLiga y al Barcelona le interesaría tenerlo en sus filas si finalmente se trunca la llegada de Lautaro Martínez, quien llegó al Inter en 2018 desde Racing Club.

Mikel Oyarzabal en la mira del Barcelona. (Getty)

El problema para el Barcelona es que por mucho que Oyarzabal no tengo el cartel de Lautaro, no será un fichaje barato. Según la citada fuente, el club donostiarra no dejaría salir a su figura por menos de 80 millones de euros, una cifra muy alta para la golpeada economía barcelonesa.

Siempre según ‘Don Balón’, Mikel Oyarzabal ve con buenos ojos un cambio de aires y no dudaría en firmar por el Barcelona, que además de un contrato millonario le ofrece la posibilidad de pelear todos los títulos, algo con lo que la Real Sociedad no puede competir.

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, Oyarzabal, que tiene la capacidad de jugar como volante y extremo por ambas bandas, esta valorizado en 48 millones de euros. ‘Culebrón’ de mercado a la vista.





