El FC Barcelona vive días complicados. No solo por los dos últimos resultados (empate y derrota) en LaLiga que lo dejan fuera de los puestos de vanguardia, también por la crisis económica que obliga a aplicar una nueva reducción salarial al primer equipo.

El club que dirige Josep María Bartomeu planea reducir en 30% el sueldo a todos los jugadores de la plantilla. Como era de esperarse, los futbolistas azulgranas no se han quedado de brazos cruzados y a través de un fax, han rechazado rotundamente la propuesta de la directiva, aunque...

En el vestuario del Barça saben que la institución no pasa por su mejor momento en lo económico, es por eso que Marc André Ter Stegen, Clement Lenglet y Frenkie de Jong decidieron no apoyar el fax que enviaron sus compañeros a la directiva. Simplemente no pusieron la firma.

Según 'Catalunya Radio’, en algún caso, en particular, como el del portero alemán, podría tener su peso, el hecho que esté a punto de firmar una renovación muy importante con el club, que le ligaría hasta el 2026.

El Barcelona hizo llegar a la totalidad de empleados un anuncio que informaba que es necesario una disminución de salarios debido a los pocos ingresos que viene percibiendo la institución desde la aparición de la pandemia.

El aviso de disminución de sueldos afectará a todo el Barcelona, incluidos jugadores. La idea es firmar el acuerdo de reducción salarial como máximo el 22 o 23 de octubre. Si no hay entendimiento entre las partes, el club podrá decidir unilateralmente.





