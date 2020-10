Antoine Griezmann fue una de las figuras en el triunfo (2-1) de Francia ante Croacia por la Liga de Naciones. El delantero del FC Barcelona marcó un golazo ante los balcánicos y quedó muy satisfecho con su actuación, aunque no fue lo único por lo que hizo noticia en la última fecha FIFA.

El delantero galo también dejó un dardo para su entrenador en el Barcelona al compararlo con Didier Deschamps. Según Griezmann, el seleccionador de Francia sí sabe en qué lugar ponerlo para sacar su mejor rendimiento. Con Ronald Koeman no ocurre lo mismo.

“Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, dijo el delantero azulgrana a 'TF1′.

En los tres primeros encuentros del Barcelona en LaLiga (Villarreal, Celta y Sevilla), Griezmann no ha marcado goles. De hecho, el ex del ‘Aleti’ se ha convertido en la primera opción del entrenador cuando se trata de hacer un cambio en el partido.

Por otro lado, Griezmann explicó que el gol que marcó ante Croacia ha sido uno de los mejores de su carrera. El galo recupera la sonrisa antes de volver con el Barcelona.

“Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera. Puse toda mi fuerza en el tiro. Si se hubiera ido a las gradas, me hubiera dado lo mismo, pero por suerte entró en la portería”, dijo Griezmann tras el partido en Zagreb.

Barcelona enfrentará al Getafe en la reanudación de LaLiga. Días más tarde, los de Ronald Koeman debutarán en la Champions League 2020-21 ante el Ferencváros y luego jugarán el Clásico de España ante Real Madrid.





