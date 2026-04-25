vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 32 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En España también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 25 desde las 9:15 a.m. y se jugará en el .

Barcelona recibe a Getafe en el Spotify Camp Nou. (Video: Barcelona)
Barcelona recibe a Getafe en el Spotify Camp Nou. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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