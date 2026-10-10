El continúa firme en su camino por y consiguió una nueva victoria al derrotar por 3-0 al Getafe en el . El conjunto dirigido por Hansi Flick resolvió el encuentro con goles de Anthony Gordon, quien abrió el marcador apenas a los 2 minutos, y Gabriel Jesus, que amplió la diferencia a la media hora de juego. En la segunda mitad, Jules Koundé se encargó de sentenciar el resultado a los 73’, aprovechando una asistencia de Lamine Yamal. De esta manera, el cuadro azulgrana sumó su octava victoria consecutiva en el campeonato español, mantuvo su puntaje perfecto y reforzó su condición de líder, en un partido en el que supo controlar a un rival que tuvo dificultades para generar peligro.

Barcelona vs. Getafe vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión. (Video: @fcbarcelona)
Barcelona vs. Getafe vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión. (Video: @fcbarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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