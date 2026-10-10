volvió a demostrar por qué atraviesa un gran momento en el fútbol español. Esta vez, el equipo catalán superó por 3-0 al en condición de local, en un compromiso que comenzó a encaminar muy temprano con el tanto de Anthony Gordon, a los 2 minutos. La ventaja aumentó a los 30’, cuando Gabriel Jesus encontró el camino para vencer nuevamente la portería visitante, mientras que Jules Koundé apareció en el tramo final para establecer el resultado definitivo a los 73’, tras una buena combinación con . Con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick mantuvieron su arranque perfecto en LaLiga, luego de sumar ocho victorias en ocho jornadas. Ahora, el conjunto azulgrana deberá afrontar una exigente seguidilla de compromisos entre el torneo local y las competiciones europeas.

Barcelona vs. Getafe vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión. (Video: @fcbarcelona)
Barcelona vs. Getafe vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión. (Video: @fcbarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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