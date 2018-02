Barcelona no pasó del empate ante el Getafe en el Camp Nou por la fecha 23 de la Liga Santander. La resaca copera le pasó factura al cuadro dirigido por Valverde, quien no pudo superar a un combativo Getafe, que sacó a relucir su condición de tercer equipo menos batido. Como era de esperarse, los memes no tardaron en salir en Facebook.



Un partido que se encendió en el tramo final. Así puede ser resumido el cotejo que protagonizaron los de Valverde ante Getafe. El 0-0 convierte al Atlético de Madrid como el ganador de la fecha, quien ya está a siete puntos del cuadro 'culé'. Las burlas en Facebook empiezan a ser viral.



Barcelona tuvo el poder de la pelota, pero salvo unas buenas intervenciones de Guaita, nunca hubo claridad. Los líneas estuvieron muy rígidos con las posiciones adelantadas, que junto a los tiros de esquina, fueron los protagonistas del encuentro.



Una de las figuras del partido fue Yerry Mina, quien hizo dupla en la saga con Lucas Digne. El colombiano fue muy sobrio en defensa y, además, tuvo dos ocasiones que pudieron terminar en gol para el Barcelona.



Barcelona sumó un punto y ya registra 59 en la Liga Santander. Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor, tiene 52. Real Madrid, con un partido menos, llegó al tercer lugar con 42 unidades.