Piqué, todo un genio para leer jugadas en defensa. En el Barcelona vs. Girona por La Liga Santander , el defensor evitó el gol de los visitantes a los 28 minutos de juego. Ter Stegen estaba vencido, todo el Girona ya aspiraba con el gol, pero no contaban con la aparición del ex zaguero de la selección española para enviar al balón tiro de esquina. El hincha culé aplaude a Piqué, así como lo hicieron en el primer gol de Messi tras asistencia de Arturo Vidal.



Piqué envió la pelota al córner al ver que esta se metía por el palo derecho del arco del Barcelona. Tan solo la pelota y puso las manos sobre el palo para no chocarse con este. Un partido parejo en el Camp Nou, un partido con posibilidades para ambos bandos.



Barcelona ha ganado sus cinco partidos disputados en la presente temporada (cuatro en Liga y uno en la Champions League), por lo que desea seguir con la misma senda ante el Girona. Un rival difícil, que juega y que tuvo chances como la de Portu con Piqué.