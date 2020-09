Si bien había trascendido que Luis Suárez podría ser considerado entre los convocados para el amistoso de hoy entre Barcelona vs Girona, Ronald Koeman se mantiene firme en su decisión de no contar con el delantero uruguayo y volvió a dejarlo fuera de su lista. El uruguayo no estará en el encuentro de esta tarde en el Estadi Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.

Luis Suárez ha continuado entrenando con normalidad desde que arrancó la pretemporada azulgrana, pero con conocimiento de que no cuenta para el entrenador holandés. En principio, parecía que el delantero ficharía por la Juventus, pero discrepancias económicas y problemas burocráticos con su pasaporte, habrían truncado el traspaso.

También se vinculó a Suárez con el Atlético de Madrid, pero el club ‘colchonero’ no estaría en las condiciones económicas de asumir la ficha del futbolista de 33 años.

Su salida, clave

Tal y como ya explicara Koeman, para que el Barcelona cierra nuevas incorporaciones, como la de Depay por ejemplo, es necesario que el club resuelva las salidas pendientes que tiene en el vestuario, y la de Suárez es fundamental para para la planificación de la plantilla.

Segundo amistoso

Los azulgranas afrontarán la segunda prueba con miras al estreno oficial en la campaña 2020-21 de LaLiga. El conjunto catalán no saldrá casa y se medirá Girona, club que participará el campeonato de ascenso en España, en la Ciudad Deportivo Joan Gamper.

El primer encuentro de Barcelona se desarrolló el pasado sábado en el mismo escenario contra Gimnàstic de Tarragona. El cuadro comandado por Ronald Koeman venció por 3-1 con anotaciones de Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Philippe Coutinho.

