¡Madrugaron a Junior Firpo! Espantoso error del Barcelona en salida y gol de Granada para el 1-0 [VIDEO]

Nadie lo podía creer. El centrocampista nigeriano Ramón Azeez fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Barcelona y Granada por la quinta jornada de LaLiga Santander 2019-20. El jugador del conjunto local se jugó el todo por el todo para anotar el 1-0 de los suyos en el Estadio Nuevo Los Cármenes, luego de una pésima salida 'Azulgrana' y un error de Junior Firpo.

La jugada previa a la primera anotación del encuentro se produjo apenas a los 4 minutos del pitazo inicial, luego de un brutal traspié en la defensa del Barza. Un rebote le jugó una mala pasada a Clément Lenglet que terminó tendido en el campo, y Junior Firpo no alcanzó a parar a Antonio Puertas, que centró a portería. Finalmente, con Ter Stegen ya batido, Azeez solo tuvo que empujar el esférico de cabeza para mandarlo a guardar.

Espantoso error del Barcelona en salida y gol de Granada para el 1-0. (ESPN)

El Granada persigue este sábado su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante Espanyol (0-3) y Celta (0-2) ante un Barcelona que llega al Nuevo Los Cármenes sin haber sido capaz aún de ganar a domicilio y que podrá contar, en principio, con los recuperados Lionel Messi y Ousmane Dembelé. El '10' viene de jugar en la Champions, pero no fue titular en el conjunto 'culé'.



Messi y Ansu Fati esperan su oportunidad

El argentino Lionel Messi y el juvenil Ansu Fati se quedan de inicio en el banquillo del Barcelona para el encuentro ante el Granada. El '10', inédito hasta ahora en LaLiga por lesión, no jugará de inicio, tal y como ocurrió el martes en el partido de la Champions League ante el Borussia Dortmund.



El técnico español Ernesto Valverde introdujo en su once incial cuatro cambios respecto al pasado partido ante el Dortmund, ya que no fueron titulares en Alemania y lo van a ser en Granada Sergio Roberto, Rakitic, Junior y Carles Pérez. El Barza salió con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Rakitic, De Jong, Sergi Roberto, Carles Pérez, Griezmann y Luis Suárez.



► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre