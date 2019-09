¡Barcelona no despierta! La mano de Arturo Vidal para el gol de penal de Vadillo y el 2-0 de Granada

Barcelona se ve sorprendido por un Granada revulcivo en Los Cármenes. Los dirigidos por Ernesto Valverde sufrieron un tanto a los 2 minutos en los pies de Azeez, a pesar de esto no bajaron los brazos y buscaron el empate, hasta que tuvieron la mala suerte que el esférico toque en la mano de Arturo Vidal.

Luego de una serie de rebotes en el área azulgrana, el balón impactó en la extremidad del chileno que no pudo hacer nada para evitarlo. El árbitro tuvo dudas, por lo que fue a revisar la jugada en el VAR. Tras ver la pantalla, señaló el punto de penal. Fue el 2-0 a los 65 minutos.

GOL Vadillo para el 2-0 en el Barcelona vs. Granada. (ESPN)

Barcelona no ve por dónde

El argentino Lionel Messi y el juvenil Ansu Fati se quedaron de inicio en el banquillo del Barcelona para el encuentro ante el Granada. El '10', inédito hasta ahora en LaLiga por lesión, no jugó de inicio, tal y como ocurrió el martes en el partido de la Champions League ante el Borussia Dortmund.



El técnico español Ernesto Valverde introdujo en su once incial cuatro cambios respecto al pasado partido ante el Dortmund, ya que no fueron titulares en Alemania y lo van a ser en Granada Sergio Roberto, Rakitic, Junior y Carles Pérez. El Barza salió con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Rakitic, De Jong, Sergi Roberto, Carles Pérez, Griezmann y Luis Suárez.

► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre