Por la fecha 15 de LaLiga de España, Barcelona vs. Las Palmas juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 30 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido está programado para arrancar desde las 8:00 a.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y las 10:00 a.m. (hora de Argentina, Chile y Uruguay). La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y Disney Plus para toda América Latina. En México se podrá ver a través de Sky Sports, mientras que en España se podrá seguir en Movistar Plus, Movistar LaLiga o LaLiga TV. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo junto a todas las incidencias.

Barcelona cumple 125 años de historia. (Video: FCB)