¡Clases con Coutinho! Terrible ‘huacha’ en el Barcelona vs. Leganés en Camp Nou [VIDEO]

Barcelona, hasta el momento, no genera muchas ocasiones de gol, pero sí espectáculo en el Camp Nou. En el Barcelona vs. Levante por LaLiga Santander, Philippe Coutinho se lució con una ‘huacha’ en los primeros minutos del partido. El público, como siempre, aplaudió la jugada del delantero brasileño, que esperaba volver a su mejor nivel en este último tramo.



Barcelona necesita de un triunfo sobre el Leganés para mantener la ventaja de puntos sobre el Atlético de Madrid y Coutinho brinda un ‘show’ para todos los asistentes al estadio. Jugadón del ex Liverpool en el mediocampo para posteriormente ser derribado en el campo de juego.



Lionel Messi no fue parte del once inicial. Valverde ha decidido enviarlo al banquillo por segunda vez en la temporada en LaLiga, pensando en el duelo del miércoles por Copa del Rey ante el Sevilla.



Barcelona es el líder absoluto de LaLiga Santander 2019 con 43 puntos y llega un gran triunfo de visita por 3-0 ante el Eibar. Mientras que el visitante, el Leganés, viene de dos victorias seguidas, una ante el Huesca (Liga) y otra nada menos que ante el Real Madrid (Copa).