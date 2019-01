Con polémica: gol de Luis Suárez con rodillazo a la cara del arquero de Leganés [VIDEO]

Terrible remate de Lionel Messi, el arquero hace todo lo posible para detener el balón, pero ahí estaba la astucia de Luis Suárez. El delantero uruguayo leyó la jugada y apareció en un instante para marcar el 2-1 para los catalanes. En el Barcelona vs. Leganés en el Camp Nou, el atacante puso nuevamente en ventaja al Barza, pese a la polémica de la jugada del partido.



Luis Suárez, cuando marca, también golpea con la rodilla al arquero del Leganés, quien termina tendido en el campo del juego. Parecía que iba a cobrarse el VAR, pero finalmente fue a favor de los catalanes en el recinto culé. Barcelona lo gana 2-1 en el partido.



Lionel Messi no fue parte del once inicial, pero luego ingresó en el segundo tiempo. Valverde ha decidido enviarlo al banquillo por segunda vez en la temporada en LaLiga, pensando en el duelo del miércoles por Copa del Rey ante el Sevilla.



Barcelona es el líder absoluto de LaLiga Santander 2019 con 43 puntos y llega un gran triunfo de visita por 3-0 ante el Eibar. Mientras que el visitante, el Leganés, viene de dos victorias seguidas, una ante el Huesca (Liga) y otra nada menos que ante el Real Madrid (Copa).