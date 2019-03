El otro Messi: el golazo de Agustín que vislumbra en las menores de España [VIDEO]

Mientras se anda en la previa del Barcelona vs. Lyon , un video se ha vuelto viral en redes sociales de España y Cataluña. Se apellida Messi, tiene 13 años, pero no se trata de una imagen de Lionel del pasado, sino de un familiar suyo que comienza a destacar en las menores de España. Agustín Messi, sobrino del delantero del equipo culé, ha sido rebote en medios internacionales, sobre todo en Argentina, por su golazo de volea el pasado fin.



El pequeño crack, como han indicado otros medios, juega en el equipo infantil del Atlétic Sant Just y va dejando claro que tiene un enorme potencial, como puede verse en el video.



El pasado domingo, Agustín fue protagonista de uno de los partidos de las categorías formativas del Atlétic Sant Just: metió un golazo de volea y otro de tiro libre. Fue su padre, Rodrigo Messi, el hermano de Lionel Messi, quien compartió el video de los goles a través de su Instagram. Se trata – obviamente – de un golazo, pero habrá que ver su evolución en las menores. Puede que ni siquiera quiera ser futbolista como Leo.



Su última actuación ha sido estelar, al anotar dos golazos en el partido que su equipo disputaba ante el Castelldefels, que acabó con un resultado de 9-0. ¿El fútbol se lleva en la sangre?



