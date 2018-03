A falta de Lionel Messi -ausente en el partido ante Málaga por el nacimiento de su tercer hijo- otros personajes tenían que aparecer en Barcelona para guiarlos hacia un nuevo triunfo. Y los atacantes no le corrieron al reto. Mientras que Luis Suárez abrió el marcador, Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé dijeron presente y fabricaron un golazo.

Sobre los 28 minutos del primer tiempo en La Rosaleda, Ousmane Dembélé puso en práctica su gran habilidad y se deshizo de la marca de un defensor. El francés amagó en el área y sacó el servicio para Philippe Coutinho, que puso la parte trasera del pie derecho para vencer a Roberto Jiménez.

El Barcelona quiere seguir descontando en Málaga en su carrera hacia el título de la Liga Santander, aunque lo hará mirando de reojo hacia el partido de vuelta de octavos de la Champions League ante el Chelsea en el Camp Nou, en tanto que el colista, que no gana desde el 12 de diciembre, pretende alcanzar la proeza de puntuar para apurar sus ya exiguas posibilidades de salvación.



Con ocho puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, tras la victoria del pasado fin de semana, y once partidos por delante, los de Ernesto Valverde, líderes de la competición, se miden al último clasificado, en un partido de matices.



El Barcelona es el primero con 69 puntos y el Málaga, último con 13. Los azulgrana han ganado 21 partidos y los andaluces, tres; no han perdido ninguno, y los malacitanos, veinte; unos han marcado 70 goles y los locales 13; las diferencias son tantas, que los azulgrana harían bien en no confiarse y en descontar un partido más hacia el campeonato.