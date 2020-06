Mientras en España no se habla de otra cosa que del Barcelona vs Mallorca, por el reinicio de LaLiga Santander, en Francia ponen a uno de los jugadores del club azulgrana en la órbita del Manchester City. Nos referimos a Philippe Coutinho.

Según ‘le10sport.com’, el crack brasileño, que juega en el Bayern Munich, pero pertenece al club azulgrana, ha despertado el interés de Pep Guardiola para la próxima campaña. El DT catalán ya tenía en mente ficharlo desde hace un año, pero una serie de inconvenientes frustraron su llegada a Etihad Stadium.

De cara a la temporada 2020-21, la historia podría cambiar ya que el City sabe que el Barcelona no tiene interés de seguir reteniendo a Coutinho y que el Bayern no ejecutará su la cláusula de compra. A todo esto hay que agregarle que el brasileño tiene intención de regresar a la Premier League.

“Tiene el deseo de regresar a la Premier League. Puede que no suceda este año, eso aún no lo sabemos. Realmente no hemos discutido nada por el momento”, sostuvo hace unos días Joorabchian, agente de Coutinho, en diálogo con Sky Sports.

Tal como apunta la citada fuente, la llegada de Philippe Coutinho al Manchester City podría terminar definiéndose en la salida de algunos jugadores que no quieran seguir vistiendo la camiseta celeste en el próximo curso ante la imposibilidad de jugar la Champions League por castigo de la UEFA.

Cabe recordar que no se trata de la primera vez que un club inglés muestra interés en Coutinho. Antes, Chelsea, Arsenal y hasta Newcastle han barajado la posibilidad de hacerse con los servicios del brasileño.





