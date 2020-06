La previa del partido entre Barcelona y Mallorca, por la fecha 28 de LaLiga Santander, ha sido la ocasión perfecta para que Vicente Moreno, DT del equipo de Palma, revele la “amenaza” de Lionel Messi en el duelo de la primera ronda.

Tras un encontronazo que tuvo con el capitán del Barça por una falta supuestamente mal cobrada, el entrenador del Mallorca fue advertido por el argentino que marcaría siete goles. También se lo comentó a Luis Suárez. Al final, hizo tres.

“La anécdota sucedió en el pasillo de vestuarios. Messi me dijo que nos iba a meter siete. Le decía a Luis Suárez, a estos hay que meterles siete. De hecho mis jugadores me decían que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Leo. Es el mejor del mundo, fíjate el carácter que tiene”, dijo Moreno en el canal de YouTube del periodista Edu Pino.

El DT del Mallorca evocó lo que exactamente ocurrió con Messi aquella noche en Camp Nou, en la que el Barcelona venció por 5-2. Reconoció que hubo falta en una acción que desató la ira del goleador argentino.

"Hay una acción que pasa desapercibida. Pero es Messi. Hubo una falta, que después viendo las imágenes, es falta. Hay que reconocerlo, pero a mí en directo no me pareció. Se lo dije al árbitro y a Messi no le pareció bien. Hubo un intercambio de palabras sin más”, dijo.

Cabe recordar que Barcelona y Mallorca juegan este sábado a las 3 de la tarde (hora peruana) en la transmisión de ESPN 2 y Sky Sports para América Latina.

El Barça arrebató el liderazgo de la clasificación a Real Madrid, al que aventaja en dos puntos, en la 27ª jornada, última antes de la suspensión del campeonato, merced a su victoria sobre la Real Sociedad (1-0).





