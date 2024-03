Barcelona vs. Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 8 de marzo por la fecha 28 de LaLiga de España, en un partido que se realizará en el Estadio Olímpico de Montjuic. El compromiso está pactado para disputarse desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El equipo de Xavi Hernández se ubica en el tercer lugar de la tabla y luchará hasta el final por el título. Revisa el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Xavi Hernández habló tras el último empate del Barcelona. (Video: Barcelona)





Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Cancelo; Christensen, Gündogan, Fermín; Joao Félix, Lamine Yamal, Lewandowski.

Mallorca: Rajković; González, Valjent, Raíllo, Nastasić Jaume Costa; Samú Costa, Manuel Morlanes, Dani Rodríguez; Larin, Muriqi.