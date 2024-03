Barcelona vs. Mallorca se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 8 de marzo vía ESPN y Star Plus por la jornada 28 de LaLiga de España. Este compromiso está programado para jugarse desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en hora de España) y se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, ubicado en la ciudad de Barcelona. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El conjunto dirigido por Xavi Hernández llega a este compromiso tras igualar sin goles con Athletic Club en el Estadio de San Mamés (Bilbao), por la pasada jornada de la liga local. El equipo ‘blaugrana’ perdió una gran oportunidad de acercarse al líder Real Madrid, que había igualado con Valencia antes. De esta forma, el cuadro ‘culé' se quedó con 58 puntos.

Cabe mencionar que, en el duelo en Bilbao, el Barcelona sufrió las lesiones de jugadores clave como Pedri y Frenkie de Jong, quienes estarán fuera de las canchas por un mes aproximadamente. “A pesar de las lesiones que tenemos de jugadores muy importantes creo que tenemos un buen equipo humano muy bueno, confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo”, apuntó el defensa Ronald Araujo.

Según informan los medios españoles, en el Barça confían en que Pedri pueda recuperarse y jugar el partido liguero contra el Real Madrid, previsto para el próximo 21 de abril. Será un clásico decisivo, teniendo en cuenta que no hay mucha diferencia de puntos. El Barcelona es el actual campeón de LaLiga y está luchando por lograr el bicampeonato. Al mismo tiempo, ha apuntado a la Champions League. Ahora está jugando los octavos de final con Napoli.

Mallorca, por su parte, llega a este partido tras vencer por 1-0 a Girona en el Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca), con gol de José Copete. Y, en el anterior duelo, consiguió su pase a la gran final de la Copa del Rey tras vencer a Real Sociedad en las semifinales. Con Javier Aguirre en la dirección técnica, Mallorca buscará dar la sorpresa en la casa del Barcelona. Nos espera un partidazo por LaLiga.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca?

Barcelona vs. Mallorca se ven las caras por la fecha 28 de LaLiga. El compromiso se disputará el viernes 8 de marzo desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Mallorca?

Barcelona vs. Mallorca se podrá ver a través de las señales de ESPN y Star Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Barcelona vs. Mallorca: ¿dónde juegan?





