A solo unas horas del partido entre Barcelona y Mallorca, que marca el reinicio de LaLiga Santander, Ivan Rakitic se ha referido a su continuidad en el club azulgrana. El volante croata ha confirmado que quiere seguir siendo parte de la plantilla y exigido a la dirigencia que le hablen con total franqueza sobre su futuro.

“No quiero mirar demasiado lejos. La gente del club sabe que el Barça es el club perfecto para mí. Siempre firmé un contrato para cumplirlo. Todavía quiero eso. Y quiero sentirme necesario en el club. Si algo te molesta, tienes que hablar. Pero la idea es que quiero quedarme aquí más tiempo. Mi cabeza y mi corazón son claros, están en el Barça. También en la próxima temporada”, dijo Rakitic a Sport1.

Ivan Rakitic dejó en claro que no está molesto con ningún dirigente del Barcelona, pero ha pedido que, dado el respeto mutuo entre las partes, se le comuniquen las decisiones con toda claridad.

“No estoy enfadado con nadie, aún tengo una gran relación con todos en el club y estoy increíblemente agradecido por el tiempo que he pasado en el Barça. Es solo que después del largo tiempo que he estado aquí, quiero que la gente me hable abiertamente sobre todo. Quiero claridad sobre en qué dirección va el club. Ahora siento que queremos tomar un camino común”, dijo el jugador azulgrana.

“No tengo ningún problema con el hecho de que ha habido muchos titulares en torno a mi nombre en los últimos años. Siempre estoy abierto a discusiones con los responsables y prefiero eso a que sea a través de terceros. Todavía estoy muy feliz con el Barça. Mi esposa también se siente muy cómoda en Barcelona”, agregó.

En la misma entrevista, Rakitic ha dejado en claro que quiere ser el dueño de su destino, decidir a dónde va en caso no siga vistiendo la camiseta del Barça.

“Sé cómo funciona el negocio del fútbol y que somos jugadores y que los jefes tienen que sacar lo mejor del club. Pero tengo derecho a decidir por mí mismo qué sucede y en qué dirección quiero ir. Solo quería aclarar eso de nuevo”, sentenció.





