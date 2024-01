La sala de prensa del FC Barcelona se llenó de emociones en la conferencia previa al partido contra Osasuna, por la jornada 23 de LaLiga española. Aunque se esperaban preguntas sobre tácticas y estrategias, la atención se desvió por completo hacia el inesperado anuncio de Xavi Hernández, quien reveló su decisión de no continuar en el banquillo culé después del 30 de junio. Con un tono más abierto y liberado que en sus últimas comparecencias, el egarense no dudó en compartir los motivos detrás de su sorprendente elección. La falta de reconocimiento por parte del entorno fue señalada como una de las razones fundamentales que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Haga lo que haga tengo la sensación que la gente no me va a comprar nada, ni ganando LaLiga a 14 puntos del Madrid como el año pasado o la camada de los jóvenes que hemos sacado… Es un tema de entorno, de club de exigencia y de mi persona. Tengo la sensación que me tengo que marchar”, expresó el aún técnico azulgrana.

Xavi Hernández, visiblemente afectado por la situación, reveló una carga emocional que ha estado llevando a sus espaldas. A pesar de los logros obtenidos y de la apuesta por el talento joven, parece que la sensación de falta de reconocimiento le ha pesado demasiado al exjugador y ahora entrenador.

Sin embargo, en un giro inesperado, Xavi dejó una puerta abierta a un posible retorno en el futuro. Aunque su marcha es un hecho, el técnico catalán sorprendió a todos al declarar: “No descarto volver al Barça. Soy un hombre de club. Pero pienso que ahora no me necesita. Necesitamos otra persona, otro tipo de entrenador”.

Las palabras de Xavi agregaron más incertidumbre al anuncio de despedida. Mientras se prepara para dejar el banquillo del Camp Nou al final de la temporada, los hinchas se preguntan quién podría ser el elegido para suceder a una figura tan icónica. Las especulaciones sobre posibles candidatos ahora recaen sobre Pep Guardiola.





¿Qué títulos ganó Xavi como entrenador del Barcelona?





La transición de Xavi Hernández de leyenda en el campo a estratega en el banquillo ha sido un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. Mientras conquistó innumerables éxitos como jugador, su incursión en el mundo de la dirección técnica ha sido una travesía marcada por altibajos.

En el año 2023, Xavi logró alzar dos trofeos importantes como entrenador del FC Barcelona: la Supercopa de España y LaLiga. Estos logros no solo destacan su capacidad para liderar desde el banquillo, sino que también reflejan su compromiso con el club que lo vio brillar como jugador.





Xavi Hernández ha ganado un título de Liga como entrenador del FC Barcelona. (Foto: Getty Images)





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?





El partido se llevará a cabo este miércoles 31 de enero en el Estadio Olímpico de Montjuic como parte de la fecha 20 de LaLiga. El encuentro comenzará a la 1:00 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 3:00 p.m., mientras que en España será a las 7:00 p.m.





¿En qué canal ver Barcelona vs. Osasuna?





Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Barcelona vs. Osasuna, los únicos canales autorizados para la transmisión serán DSports (DIRECTV), en Sudamérica. Por Sky Sports, en México. Y en España por DAZN y Movistar LaLiga TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Barcelona se alista para enfrentar este miércoles a Osasuna. (Foto: Agencias)





