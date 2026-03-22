vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 29 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 22 de marzo desde las 8:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Barcelona vs. Rayo Vallecano juegan por la fecha 29 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Rayo Vallecano juegan por la fecha 29 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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