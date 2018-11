Barcelona vs. Rayo Vallecano , con Luis Advíncula , se enfrentó por primera vez al Barcelona en la liga española durante el encuentro de la undécima jornada en el que los suyos cayeron por 2-3.



Advíncula, titular habitual con el conjunto madrileño en lo que va de temporada, volvió a serlo una vez más. En esta ocasión le tocaba además un complicado reto en el Estadio de Vallecas, tratar de frenar a Jordi Alba.



Eran minutos de dominio que se trasladaron a la segunda parte y que trajeron consigo el 2-1, obra de Álvaro García casi en el arranque. Consumada la gesta de remontar al líder de LaLiga Santander, cobraba gran relevancia la capacidad para sufrir las acometidas de un contrario que no iba a dar facilidades.



En la labor de mantener el resultado se esforzó el colectivo y también Advíncula, muy serio cada vez que el esférico merodeaba su zona. Eficiente en el corte y evitando las complicaciones, cumplió de manera efectiva con su cometido aunque no pudo evitar la remontada de los azulgrana en los instantes finales.



Sí tuvo en cambio en su cabeza el tanto del empate al rematar un córner en el primer palo, ya con el tiempo cumplido, que detuvo Ter Stegen. No entró el gol y su equipo cosechó una dolorosa derrota que les impide tomar aire en la parte baja de la tabla.