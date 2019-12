No aguanta pulgas. A pocas horas de que el Barcelona y Real Madrid salten a la cancha por la jornada 10 de LaLiga Santander, 'ESPN’ informó que el chileno Arturo Vidal se habría retirado de la última sesión ‘azulgrana’ antes del partido. Al mediocampista no le gustó para nada la noticia de que no formaría parte de la alineación titular de Ernesto Valverde en el Camp Nou. El ‘Rey’ estaría con sus últimos minutos en el equipo culé.

Si bien Arturo Vidal es un futbolista que no alinea habitualmente en el once del técnico vasco, el chileno pensaba que esta sería su oportunidad de demostrarle a todos los catalanes por qué lo trajeron del Bayern Munich. Ante ello, informan en España, que el ‘Rey’ Arturo tuvo que ser tranquilizado por algunos compañeros luego de que Valverde fuera enumerando uno por uno a los titulares para el encuentro.

Desde hace varios días que se especula con la salida de Vidal a la Premier League como la Serie A. Incluso el Inter de Milán, que pelea en la tabla de posiciones palmo a palmo con la Juventus, había asegurado que el volante de ‘La Roja’ era un jugador de una grandísima calidad.

El croata Ivan Rakitic será titular en las filas del Barcelona para disputar el clásico contra el Real Madrid, en el que el galés Gareth Bale e Isco Alarcón serán titulares. El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dejó al banquillo a Sergio Busquets, titular en los últimos encuentros.

Esta es la alineación del equipo azulgrana para recibir la visita del Real Madrid: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

En las filas del Real Madrid, el técnico Zinedine Zidane apuesta por el siguiente once: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kross, Valverde; Isco, Bale y Benzema.

