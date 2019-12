Ya no viven la ‘pesadilla’ de sus días en Inter de Milán, pero no deja de estar presente para ellos. Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Antonio Conte sobre la vida sexual de sus jugadores antes de un partido y se animó a contar detalles de la suya con su esposo Mauro Icardi.

El entrenador italiano les recomendó a sus jugadores a que, “durante las competiciones, las relaciones sexuales no deben durar demasiado y los futbolistas deben hacer el menor esfuerzo posible” con el fin de evitar lesiones.

La también representante de Icardi fue consultada por estas declaraciones en una entrevista con el medio CR4 de Italia, donde se animó a comentar que su esposo es totalmente profesional y hasta un poco distinto a lo que muchos creerían.

“No sabría qué decir: debería probarlo antes del juego, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de jugar. Sólo después del partido y si salió bien, porque si el juego salió mal ni siquiera me quiere ver”, comentó la modelo argentina.

Se quiere quedar en Francia

Wanda también fue consultada sobre las aspiraciones de su esposo en el PSG, club al que llegó a préstamo por un año esta temporada y donde la viene rompiendo con goles y gran rendimiento junto a Mbappé y Neymar.

“Él está muy bien allí y marcando goles. Lo único que me interesa es su felicidad, y en el PSG está muy feliz”, agregó.

