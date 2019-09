Barcelona preguntó por Mbappé y el PSG lo dejó boquiabierto: Real Madrid ya lo tiene 'separado' para 2020

Para sorpresa de todos, Kylian Mbappé ha sido uno de los nombres por el que el Barcelona ha preguntado en medio de las conversaciones con el PSG por Neymar. Según el diario catalán 'Sport', la directiva azulgrana se mostró interesada en la llegada del astro francés, pero en París frenaron rápidamente sus intenciones.



Tal como apunta la citada fuente, el PSG le dejó en claro al Barcelona que ve complicada su llegada al Camp Nou ya que si hay un equipo que está más cerca de quedarse con Mbappé ese es el Real Madrid.



Los altos mandos del equipo parisino le han comunicado al Barcelona que el Real Madrid irá con todo por los servicios del francés en verano de 2020. En el PSG esperan grandes ofertas ya que Mbappé es hace mucho tiempo un viejo objetivo de Florentino Pérez y Zinedine Zidane.



De hecho, el exgoleador del AS Mónaco ha sido uno de las prioridades de Zidane incluso antes de Pogba. Sin embargo, en el Real Madrid han preferido esperar, entre otras cosas, para asumir los 300 millones de euros que, por lo menos, el PSG pedirá por Donnatello.



Si el Real Madrid no va a por Mbappé en verano de 2020, lo hará durante el verano de 2021. Al jugador le quedará entonces un año de contrato con el PSG, por lo que será la situación ideal para que Florentino Pérez use la misma hoja de ruta empleada con Hazard

