Barcelona vs. Real Madrid se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por una nueva edición de El Clásico de España, pero esta vez será en amistoso internacional como parte de la gira de pretemporada de ambas escuadras este sábado 23 de julio a las 10:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 a.m. del 24 de julio en España. El encuentro se disputará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Real Madrid tiene el plantel completo y todo indica que no sumará nuevos refuerzos para este periodo, pero la otra cara de la moneda es Barcelona que anunció la incorporación de Robert Lewandowski y podría debutar este fin de semana. La idea principal es tener ritmo de competencia apuntando al inicio de LaLiga Santander y la UEFA Champions League. El partido podrá ser visto a través de las señales de Barca TV, DIRECTV Sports, Fútbol Libre, SKY Sports México, TV3. Minuto a minuto en Depor.com.





Barcelona recordó el debut de Raphinha. (Video: Twitter / Barcelona)





Real Madrid vs. Barcelona: probables alineaciones





Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba, Casemiro, Camavinga, Kroos, Benzema, Valverde y Vinícius Jr.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué Araújo, Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Dembélé, Ansu Fati y Lewandowski.





