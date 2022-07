En los últimos días, Barcelona parece haber mostrado interés por fichar a un nuevo defensa central con la finalidad de tener variedad en su plantilla. La demora de Koundé, ha direccionado la mirada hacia Íñigo Martínez de Athletic Club de Bilbao que no contempla la idea de perder a un titular indiscutible. Ante esto, el técnico Ernesto Valverde habló que no existe interés y no le han comunicado nada.

“Supongo que todo esto es lo clásico que ocurre en los veranos, que unos clubes se interesan o se habla de que se interesan. Estamos tranquilos. De lo que sale siempre nos aislamos un poco y ya está”, dijo el técnico tras el amistoso disputado en Maguncia frente al Mainz 05 y que ha finalizado con empate a un gol.

Para Valverde es una situación normal y una novela como las que se forman en cada final de temporada o mercado de fichajes. Además, aclaró que es uno de los más comprometidos con el club sumado a los buenos jugadores con los que quieren volver a tomar protagonismo.

“No me ha trasladado nada, en absoluto. En el club estamos todos muy tranquilos al respecto. Tenemos jugadores muy comprometidos con el club. Es un jugador muy importante para nosotros, igual que los demás. tenemos buenos jugadores y contamos con todos ellos”, explicó Valverde.

El técnico insistió en que “esas informaciones periodísticas que salen” forman parte de “los periodos en los que se abre el mercado” en los que “se habla de muchas cosas, de cambio de cromos y este tipo de historias. Cada club va haciendo su camino. Nosotros lo tenemos claro y seguiremos. A él en el campo le veo perfecto”, zanjó Valverde.

Por esta razón, se descartan los rumores que sitúan al defensor español en el cuadro azulgrana que cada vez está más cerca de cerrar el fichaje por Koundé en la zaga para acompañar a jugadores como Gerrard Piqué, Christensen y Ronald Araujo.





