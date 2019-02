El ‘fail’ del recuerdo a pocas horas del Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey

Ya no queda nada para jugarse el Barcelona vs. Real Madrid. A poco de jugarse el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, usuarios en redes sociales le recuerdan un ‘fail’ a la cuenta oficial de los catalanes sobre un partido contra River Plate allá por el 2015. Sí, no tiene nada que ver con el partido entre ambas instituciones, pero el tuit se ha hecho viral en Twitter y hasta en el mismo Facebook, donde también ha sido compartido.

La imagen de la discordia en las redes sociales a poco del partido. La imagen de la discordia en las redes sociales a poco del partido.

Por otro lado, el Real Madridviajó a Barcelona con una expedición de 21 futbolistas , sin Álvaro Odriozola, Jesús Vallejo, Fede Valverde y Brahim Díaz como primeros descartes de una lista, de la que Santiago Solari tendrá que realizar tres más antes de pisar el Camp Nou para las semifinales de Copa del Rey.



De momento en Madrid se quedan Vallejo, recién recuperado de su última lesión muscular, más Odriozola, el uruguayo Valverde y Brahim. Solari tendrá que descartar además del tercer portero, el juvenil Diego Altube que viaja ante la baja por lesión de Luca Zidane, a dos jugadores de campo.



Regresan a la convocatoria tras cumplir partido de sanción en LaLiga Santander Dani Carvajal y el francés Raphael Varane, y tras descansar por rotaciones el alemán Toni Kroos y Lucas Vázquez.



La lista de convocados la integran: Keylor Navas, Courtois, Altube, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Bale, Vinicius, Benzema y Mariano.