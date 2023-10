Javier Saviola: “Perú tiene jugadores para pelear, estar en el mundial, es un país tremendamente futbolero” [ENTREVISTA]

¿Cómo vives este clásico? ¿En Sudamérica se vive de manera diferente los clásicos?

Estamos ante uno de los clásicos mas importantes, Barcelona trae estos problemas físicos y bajas importantes como Joao Félix entre algodones, Lewandowski, jugadores muy importantes. Madrid llega muy reforzado porque cuenta con la mayoría de sus jugadores, como Bellingham. Vinícius, Valverde, jugadores que vienen muy bien. Es un clásico, todos se motivan de una manera muy especial. Sobra la motivación. Realmente en nuestro continente se vive de una manera muy especial, con nuestra pasión que siempre nos caracteriza, no hay nada más lindo que el fútbol en Sudamérica, por el colorido que solo caracteriza al fútbol sudamericano. Hablamos de cosas distintas, en Europa la gente es más tranquila, es un espectáculo. Gane o pierda, la vida sigue al día siguiente y en Sudamérica estamos por progresar, nos queda mucho.

¿Cómo se siente vestir la camiseta del rival y volver a tu antigua casa? Te pasó cuando jugaste por Real Madrid.

Lo tomé de manera muy profesional. Cuando estuve en el Barcelona lo pasé muy bien, me trataron de maravilla. Viví situaciones, fue mi primer club de Europa, después pasar al Madrid fue increíble. Estás pasando a uno de los mejores equipos del mundo, tu carrera continúa en lo mas alto. Yo saco de todo esto el respeto de la gente hacia mi, el cariño, gracias a Dios no tuve ningún inconveniente nunca. Fui un privilegiado de estar en dos de los clubes más importantes del mundo. Siempre tomé los clásicos de una manera profesional.

También jugaste clásicos en Portugal, cuando fuiste a Benfica. ¿Alguna diferencia?

Cada país lo vive de una manera distinta. Tuve la suerte de estar en un club gigante como Benfica, una vez que pisé Portugal me di cuenta de la grandeza que tiene a nivel mundial. Jugué clásicos contra Porto, Sporting, he sido muy feliz sabiendo lo que jugaba. Me gustaba más los clásicos con Porto, que tenía jugadores espectaculares. Nosotros también con Aimar, Di María, David Luiz, Luizao, con Jorge Jesus de técnico, jugadores que fueron parte de la historia del club. Jugamos muy bien y ganamos un campeonato. En cada país hay diferencia, ya sea de pasión, cómo lo vive la gente. Los Barza-Madrid son más a nivel mundial porque lo ve todo el planeta, en cambio otros clásicos se viven a nivel del país.

Y también tuviste la chance de jugar clásicos con otros equipos importantes de España como Sevilla y Málaga.

El Sevilla-Betis me sorprendió muchísimo, es lo más parecido a Sudamérica, a Argentina. En Sevilla me di cuenta del fanatismo de la gente, una ciudad volcada totalmente al fútbol, los clásicos se viven de una manera muy apasionada, la ciudad se viste de verde o de rojo, tanto para un equipo como para otro. Lo disfruté muchísimo, me sentí muy cómodo jugando en Sevilla y en el campo del Betis. Se puede asemejar más a un clásico sudamericano.

En Italia jugaste en Verona. ¿Qué opinión del fútbol italiano en la actualidad?

Realmente para el fútbol italiano es importante que salgan jugadores con protagonismo, que puedan engrandecer a la liga. En Verona también tuve grandes recuerdos, ahí nació mi hijo. Viví en una ciudad donde tengo familia, es importantísimo. El futbol italiano está en progresión para volver a ser de las ligas más competitivas. Ojalá Inter y Milan tengan la chance de llegar a instancias finales de la Champions.

¿Qué recuerdos de los clásicos de la temporada 2003/04, cuando comenzó la hegemonía del Barcelona?

Yo me acuerdo de todos los clásicos, donde tuve la chance de estar. Todos los clásicos fueron importantísimos, jugamos partidos buenos. En la temporada 2003/04 fue importantísimo el cambio de jugadores, con una clase espectacular. Una época de Guardiola que fue espectacular. Fue uno de los mejores, sino el mejor Barcelona de la historia. Comenzó una superioridad importante y no solo en clásicos porque era un fútbol exquisito, que en ese momento fue único. Guardiola logró que el Barza sea imbatible.

También estuviste un año en Mónaco, una ciudad que además del fútbol tiene competencias importantes como la Formula 1 y el torneo de tenis de Montecarlo.

En Mónaco viví momentos que nunca pensé que iba a poder vivir, por ejemplo estar tan cerca de ver la Formula 1, que los autos pasen cerca tuyo. Y futbolísticamente viví una situación muy distinta a la de todos los equipos, porque venía del Barza, River Plate, dos equipos con mucha gente incluso después de los entrenamientos, en los partidos, mientras que en Mónaco encontré una tranquilidad, una ciudad fantástica y donde continuamente encontré cosas y celebridades. Mi momento más importante fue conocer a Michael Jordan, fue mi ídolo a nivel deportivo, tenerlo ahí muy cerca mío, poder sacarme una foto con él y saludarlo fue importantísimo. Fui a un restaurante a cenar con mi madre y en la mesa de al lado estaba Jordan con su mujer, no lo podía creer.

¿Piensas que Barcelona puede volver a tener una época de hegemonía, así como con Guardiola? Por la gran cantidad de jóvenes que aparecen como Pedri, Guiu, Yamal.

El Barza siempre pasa por estos momentos importantes. Primero fue la época de Guardiola, un equipo imbatible con Xavi, Iniesta, Messi. Jugadores de La Masía y que tantas alegrías le dio al hincha del Barcelona, y a toda persona que le gusta el fútbol. Era increíble poder verlo, disfrutarlo. Sinceramente Barcelona pasó por todos estos momentos, desde cuando Johan Cruyff ganó la Champions, fue uno los grandes de darle ese cambio al Barza con esa filosofía de juego que hasta hoy perdura, es un club acostumbrado a estos cambios, procesos, no tengo dudas que este presente será exitoso. Barza saca muchos jugadores de la cantera, por suerte tuve la chance de entrenar con ellos en La Masía, sé de la calidad y riqueza técnica, y cómo se maneja La Masía, estamos ante un momento importantísimo. Pero no hay que apurar a los chicos tampoco. A veces lo veo un poco apresurado en darle rótulos de que llega el próximo Messi o próximo Iniesta, porque son jugadores que han dejado una huella y estos chicos recién comienzan. Barcelona en este presente hay que aprovecharlo porque se viene una camada de jugadores muy importantes que, si son bien aprovechados, pueden marcar una época en el club.

¿Te gusta alguno en especial? ¿Qué destacas de ellos?

A nivel personal, destaco la ambición de Marc Guiu y Lamine Yamal, de comerse el mundo, esas ganas de debutar en Primera, de poder contar con minutos, de ser imprescindible para el técnico. Esa madurez y valentía que tienen para jugar al fútbol, Xavi y Araujo lo dijeron hace poco, son jugadores que vienen con una ilusión, no se quejan, parece que fueran mas grandes de la edad que tienen, ya vienen muy maduros. Además su formación es muy buena por la gente que está encargada en el Barza de formar jugadores. Guiu es un goleador, un ‘killer’ que trata de estar muy cerca del área, con una talla importante. Los movimientos que hizo la otra vez, cuando Joao Félix se dio vuelta y él ya hizo el movimiento para definir. Yamal, por otro lado, fue el jugador que más nos sorprendió, es de esos jugadores que salen una vez cada tantos. Cada vez que agarra la pelota se escucha un murmullo de la gente, y eso pasaba cada vez que jugaba Leo (Messi). Es un jugador que ojalá pueda llegar a ser una estrella mundial.

¿Te recuerdan a ti? Tú debutaste muy joven

Si, me veo reflejado en los chicos. Guiu debutó y en la primera pelota que tocó, la metió. A mí con 16 años me tocó entrar y marcar un gol. Eso te cambia la vida por completo, pero lo peor que nos puede pasar es que seamos comparados. Cuando vine al Barza mucho más, porque te comparan con Messi. Con Yamal ya dicen que es el nuevo Messi, estamos hablando de cosas grandes. La carrera que lleva Messi, eso te carga a veces una mochila muy difícil con muchas piedras, el jugador que mejor sabe gestionar estas cosas, es el jugador que mas lejos llega. Yo estuve un año con Yamal y tiene la cabeza bien puesta, se deja aconsejar, ojalá que no cambie, son muchos años de proceso hasta el despegue, y además al principio es complicado saber gestionar.

¿Y al Madrid como lo ves? ¿Alguno te llama la atención?

Bellingham es un jugador espectacular, completo en todo sentido en una posición que no estamos acostumbrados a que un jugador llegue con tanto fuerza al área y defina con una frialdad de un delantero centro. Se trata de un centrocampista que puede tirar una pared y estar en distintos lugares del campo. Lo vemos defendiendo, es completísimo y no creíamos que pueda llegar con este nivel tan alto. Madrid debe tenerle confianza y apostar por él. Estamos hablando de un Madrid muy fuerte con Bellingham, Kroos y Modric, que tiene jugadores muy importantes. Madrid está entre los mejores equipos del mundo en cuanto a mediocampo. Eso sí, al irse Benzema le esta esta faltando un delantero con más protagonismo.

Durante muchos años acapararon los reflectores en los clásicos Messi y Cristiano Ronaldo, pero ya llevamos dos años sin eso. ¿Alguien ha tomado ese rol de ser el líder del Barza o Madrid? ¿Ves a alguien con ese potencial?

Yo creo que al nivel de ellos no llegó ni va a llegar nadie, son jugadores que marcaron una época. Es imposible alcanzar a esa clase de jugadores porque dejaron una huella imborrable. Vinícius en los últimos años viene demostrando que puede transformarse, Valverde me gusta muchísimo también, es un jugador con un cambio de ritmo impresionante, ya todos vimos esa pegada de fuera del área que le está permitiendo hacer goles importantísimos. Barza lo mismo, Messi dejó el listón muy alto y nadie podrá igualarlo. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugadores que no tienen puntos de comparación. Yamal será un grande del futbol, es muy joven todavía y le queda mucho por recorrer.

Te cambio de tema. ¿Cómo viste el Perú vs. Argentina? ¿Te sorprendió ingratamente el nivel de la selección peruana?

Sinceramente ahora no creo que sea bueno comparar a cualquier selección con Argentina, que ahora está en un nivel altísimo y de imbatibilidad defensiva y ofensivamente. Como en su momento no era bueno comparar con el Brasil de Ronaldinho y Rivaldo. Perú tiene que dar ese salto para que no sea Argentina y Brasil los que siempre lideran. Uruguay con Bielsa se puso a tiro, de estar ahí arriba. Es lo mejor que le puede pasar al fútbol sudamericano. Perú tiene jugadores para pelear, estar en el mundial, es un país tremendamente futbolero. También sería importante que a nivel Copa Libertadores pueda meter a sus equipos en instancias finales. Como jugador que he pasado por Eliminatorias he ido a Perú tantas veces, y ojalá el próximo mundial Perú pueda estar ahí con las mejores selecciones de Sudamérica.

Mencionaste a Marcelo Bielsa. ¿Es el mejor entrenador que tuviste?

Ya todos conocemos que Marcelo es una persona especial, por algo le dicen el ‘Loco’. Lo que te transmite es la pasión por el fútbol, y que debes estar 24 horas pensando en una pelota. Te quiere transmitir esa pasión, es un catedrático de este deporte, porque cuando te explicaba algo, tenía un sentido todo lo que hacía, parecía que tenía una computadora dentro de la cabeza. Te decía cómo iba a ser el partido antes, durante y después. Todos lo admirábamos, sabíamos que estábamos ante una persona de una sabiduría. Todos los que pasamos por la mano de Bielsa fuimos mejores jugadores. Todos los que querían ser técnicos después hemos aprendido un montón. Tenía una sabiduría e inteligencia tremenda, es de los mejores técnicos que tuve.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESA