Cobija a su delantero. Paolo Guerrero no tuvo un rendimiento sobresaliente en los últimos encuentros de la Selección Peruana en Eliminatorias, ocasionando que las críticas no tarden en llegar a su entorno, teniendo como principal punto la edad que posee y la dinámica perdida con el paso del tiempo. Si bien Esteban Paz, presidente de LDU de Quito, reconoció que el ‘Depredador’ ya no es un joven futbolista, no dudó en respaldarlo y destacar las virtudes que posee y que le han permitido a la ‘Casa Blanca’ llegar a la final de la Copa Sudamericana.

“Nadie va a borrar que en su cédula diga que tiene 39 años. Hoy, obviamente, no tiene la misma movilidad que tiene un jugador más joven. En el caso de Liga de Quito, existía esa preocupación, pero Luis (Zubeldía) comentó que incorpora jerarquía y lo que busca es que el fútbol se arme alrededor de él”, sostuvo el presidente del cuadro ecuatoriano en diálogo con Toca y Pasa.

Esteban Paz es consciente de que Paolo Guerrero aún puede ser más explotado, tanto en la Selección Peruana, como en LDU de Quito, por lo que no duda en que los resultados del atacante nacional y sus cifras podrían mejorar con el paso de los partidos.

“Lo alimentan adecuadamente, pero hace falta alimentarlo más porque, si vemos que se hace correctamente a un jugador de esa jerarquía y con sus funciones, el efecto es automático: va a marcar goles”, agregó el máximo representante de uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.

Así llega LDU de Quito a la final de la Sudamericana

LDU de Quito arrancó su camino en la Copa Sudamericana desde el inicio del certamen, disputando su pase a la fase de grupos frente Delfín. Tras ello, obtuvo tres victorias y tres empates en la ronda de grupos, donde también enfrentó a César Vallejo. Al clasificar en primer lugar, tuvo pase directo a los octavos de final, donde superó a Ñublense en tanda de penales.

En cuartos de final enfrentó a Sao Paulo, al cual también tuvo que vencer por penales. En las semifinales, goleó por 3-0 en el duelo de ida contra Defensa y Justicia, mientras que a la vuelta empató sin anotaciones. Con ello, obtuvo su boleto directo a Uruguay para enfrentar a Fortaleza, equipo que empezó desde la fase de grupos del certamen (solo los equipos de Brasil y Argentina tienen el pase directo a dicha ronda, de acuerdo al formato de competición).

El enfrentamiento entre LDU y Fortaleza, por la final de la Copa Sudamericana, comenzará a las 3:00 p.m. del sábado 28 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Chile y Uruguay, será una hora más (4:00 p.m.). Mientras que en México, es una hora menos (2:00 p.m.).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO