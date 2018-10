Si bien Lionel Messi no estará en el Barcelona vs Real Madrid por lesión, en la actual plantilla azulgrana hay jugadores que ya saben lo que es macar en Clásico. Aunque claro, ninguno se acerca en lo mínimo a la cifra del argentino, quien además es el máximo artillero en este tipo de encuentros.



La 'Pulga' suma 26 dianas, luego marcar en el empate 2 a 2 en el Camp Nou por la Liga en la temporada pasada. Pero si el rosarino no estará el domingo, ¿quién llega detrás en el registro de marcarle al Madrid?



Pues Luis Suárez con seis goles. Sí, bastante lejos de Messi, pero es sobre el uruguayo recaerá la esperanza y responsabilidad, sobre todo, de buscar vencer la portería 'blanca'. Pero desde luego no es el único que sabe lo que es gritar un tanto ante el Real Madrid.



Repasa a continuación el ránking de los jugadores con más goles en los Clásicos de la actual plantilla del Barcelona.