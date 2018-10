El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el primer Clásico liguero de la temporada española sin Leo Messi ni Cristiano Ronaldo en una década. Como era de esperarse, los memes ya empezaron a hacer de las suyas en las redes sociales y te los presentamos en la siguiente galería.



Hay que remontarse al año 2007 para el último Clásico entre ambos colosos del fútbol español en que no estuvieron ni el actual capitán azulgrana, lesionado para el pasado domingo, ni el astro portugués, ahora estrella de la Juventus.



Pero aún con la falta de Messi y Cristiano, el duelo por excelencia de la Liga española se presenta igual de apasionante y pocos creen en no ver goles el domingo en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid.



El Clásico sólo ha acabado una vez con empate sin goles en el Siglo XXI, en noviembre de 2002, y Benzema y Bale se perfilan como los encargados para que eso no se repita para los blancos, mientras en el lado contrario, los 'culés' esperan que Luis Suárez tome el relevo goleador de Messi.



El uruguayo, sin embargo, no acaba de enderezar del todo su puntería esta temporada en Liga, con sólo cuatro goles en nueve partidos, aunque también dio la asistencia para otras tantas dianas.



El Barcelona llega a este encuentro buscando una victoria que le mantenga líder de la Liga española, mientras el Real Madrid espera un triunfo que despeje dudas sobre su juego y le permita acercarse a un punto del Barça, del que le separan cuatro unidades.



Una derrota descolgaría a los blancos, ahora mismo fuera de los puestos europeos, de las plazas cabeceras del campeonato. El Real Madrid puso fin el martes en Champions ante el modesto Viktoria Plzen a una racha de cinco partidos sin ganar, cuatro de ellos derrotas, y confía en seguir remontando ante el Barcelona.