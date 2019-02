Lo arropa: el mensaje en la interna de Solari a Vinicius para el Barcelona vs. Real Madrid

A poco del Barcelona vs. Real Madrid , Santiago Solari ha jugado al misterio, llevándose 21 jugadores a Cataluña para el partido de semifinales de la Copa del Rey. El ‘Indiecito’ tiene definido a la alineación titular, pero no a todo su banquillo, especialmente cuando Isco habría tenido una ‘pelea’ con un compañero a horas del ‘Clásico’ de España. No obstante, para el técnico argentino todo queda atrás y da charlas personalizadas a sus jugadores, uno de ellos es el delantero brasileño Vinicius Junior , quien jugará su primer ‘Clásico’ oficial.



En la previa del partido, Solari le habría dado toda la seguridad al atacante de 18 años para que juegue con soltura el partido de Barcelona vs. Real Madrid. Si bien ha llegado con condición de ser la próxima estrella del club, Vinicius tiene que apoyarse con sus compañeros de mayor experiencia para afrontar un buen encuentro en un estado tan difícil como el Camp Nou.



Vinicius Junior es uno de los jugadores indiscutibles para el ‘Indiecito’ Solari por lo que le toma cariño y le da consejos para que mejore como futbolista, no siendo el mismo caso con Isco, quien se encuentra relegado al banquillo y probablemente busca un nuevo equipo de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Así están las cosas en el vestuario del Madrid.



Barcelona y Real Madrid se enfrentan este miércoles por el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, en donde veremos si Vinicius Junior se estrena con un gol para sorprender al planeta, tal como lo hizo cuando Solari lo empezó a poner como titular cuando apenas era un jugador del Real Madrid Castilla cuando había llegado al club procedente de Brasil.



