Ya sabes, Leo: la condición de Valverde para poner a Messi en lista de cara al Clásico de Copa del Rey 2019

A poco más de un día para el Barcelona vs Real Madrid , válido por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2019 , Lionel Messi sigue siendo la gran duda. El argentino salió tocado del partido de Liga ante Valencia y el cuerpo técnico azulgrana lo evaluará para ver cómo ha evolucionado. Eso sí, Ernesto Valverde ha dejado en claro que no quiere arriesgar.



En la conferencia previa al Barcelona vs Real Madrid de este miércoles en Camp Nou, el 'Txingurri' explicó que la condición para que Lionel Messi entre en lista es que dé muestras de que está totalmente recuperado. Y qué mejor que terminando el entrenamiento respectivo en la Ciudad Deportiva.

"Si está en condiciones estará en la lista, pero si no lo está, no. No sé qué efecto tendrá sobre el rival. Eso lo deben decir los rivales. Sabemos lo que nos transmite a nosotros y a nuestro público. Igual que los demás. Puede entrar porque tengamos alguna duda", dijo Valverde a los medios.



"No soy partidario de tomar riesgos si hay muchos partidos por delante, si la liga terminara mañana, sería otra cuestión. Si hay riesgo de lesión, los jugadores van con el freno de mano, y un partido como mañana no se puede ir con el freno de mano", agregó el DT del Barcelona.



El partido de ida de semifinales de Copa del Rey entre Barcelona vs Real Madrid se disputará en el Camp Nou. El Clásico de España va desde las 21:00 (hora local) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV.



Real Madrid llega a las semifinales de Copa del Rey tras eliminar al Girona en doble partido. Mientras que el FC Barcelona venció al Sevilla en la fase de cuartos de final. Partidazo garantizado.